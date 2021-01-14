MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Tunceli'de dehşet! Araç hurdaya döndü, ölenler var
ABONE OL
14.01.2021 - 17:19 | | DHA

Son dakika... Tunceli'de dehşet! Araç hurdaya döndü, ölenler var

Gelen son dakika haberine göre; Tunceli'de kamyonet ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazadan Akbulut çifti olay yerinde hayatını kaybederken 1 kişi de feci kazada yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tunceli- Erzincan kara yolunun 5'inci kilometresinde Dinar Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Anıl Murat Has yönetimindeki 06 DU 5701 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen İlyas Akbulut yönetimindeki 52 EV 865 plakalı otomobil çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan İlyas Akbulut ve eşi Fatmanur, AFAD ve Tunceli Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyonetteki yaralı Cem Şiyar Kılıç ise ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tunceli Devlet Hastanesi'nde iş ve uğraşı terapisti olarak görev yapan Fatmanur Akbulur ile eşi İlyas Akbulut'un cansız bedenleri otopsi için morga götürülürken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kızını rehin alan damadını, elinden aldığı bıçakla yaraladıAntalya'da eşi Mesut K.'nin (30) bıçakla rehin alıp şiddet uyguladığı Duygu K. (30), fırsatını bulup ailesine mesaj atarak yardım istedi. Koşarak eve gelen baba Erdem Ç. (55), binanın önünde damadının bıçaklı saldırısına uğradı. Erdem Ç., elinden aldığı bıçakla damadını iki yerinden yaraladı. Polise teslim olan Erdem Ç., "Ne yapsaydım? Kızımı öldürmesini mi bekleseydim" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fahrettin Koca ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi koronavirüs aşısını oldu, BionTech mi, CoronaVac mı?

Fahrettin Koca ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi koronavirüs aşısını oldu, BionTech mi, CoronaVac mı?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 3 hafta süresi var...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 3 hafta süresi var...

Kaynağını araştıracaklar: DSÖ ekibi Wuhan'da

Kaynağını araştıracaklar: DSÖ ekibi Wuhan'da

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini sürdürdü

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini sürdürdü

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet