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04.06.2020 - 15:21 | | DHA

Son dakika! Türkiye'ye yatırım yapan 9 bin 11 yabancı yatırımcıya vatandaşlık

Gelen bir son dakika haberine göre; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye'ye 3 milyar 261 milyon 500 bin ABD doları yatırım yapan 9 bin 11 kişinin, Türk vatandaşlığı kazandığını açıkladı.

Son dakika! Türkiye'ye yatırım yapan 9 bin 11 yabancı yatırımcıya vatandaşlık

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, 26 Temmuz 2016'da Türk Vatandaşlığı Kanunu'nda yapılan düzenleme ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kapsam ve tutarda yatırım yapan yabancıların Türk vatandaşlığı kazanmalarına olanak sağlandığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddesindeki tutarlarda yapılan iyileştirici yeni düzenlemelerle birlikte, uygulamanın başladığı tarihten günümüze kadar ülkemize en az 3 milyar 261 milyon 500 bin ABD doları yatırım yapan 9 bin 11 yabancı yatırımcı Türk vatandaşlığını kazanmıştır."

Son dakika Türkiyeye yatırım yapan 9 bin 11 yabancı yatırımcıya vatandaşlık

 

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