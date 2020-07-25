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25.07.2020 - 15:33 | | DHA

Son dakika! Turuncu listedeki Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 1 milyon TL ödülle aranan 'Turuncu Liste'de yer alan 'Savaş Fırat' kod adlı Yahya Atmaca olduğunu açıkladı.

Son dakika! Turuncu listedeki Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; 24 Haziran'da Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat ve jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen teröristlerinden birinin; sözde Dersim eyaleti batı cephe gücünde tim komutanı olarak faaliyet yürüten ve terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle 'Turuncu Liste'de yer alan 'Savaş Fırat' kod adlı Yahya Atmaca olduğu tespit edildi. Teröristin, 2011 yılında Tunceli’deki bir halı sahada polislere yönelik gerçekleştirilen ve 1 polis memuru ile eşinin şehit edildiği saldırının faillerinden olduğu, bunun yanı sıra birçok eylemin planlayıcıları arasında bulunduğu belirlendi" denildi.

Son dakika Turuncu listedeki Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü

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