17.10.2020 - 13:58 |
Son dakika... Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Gelen son dakika haberine göre; Şırnak’ta Turuncu kategoride aranan PKK’nın sözde takım sorumlusu Mehmet Nuri Husidur etkisiz hale getirildi.
İçişleri'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Yıldırım -13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında; Şırnak Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin terörden arananlarda TURUNCU kategoride yer alan örgütün sözde takım sorumlusu olan İhsan Nuri kod adlı Mehmet Nuri Husidur olduğu tespit edildi.