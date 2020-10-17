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17.10.2020 - 13:58 |

Son dakika... Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberine göre; Şırnak’ta Turuncu kategoride aranan PKK’nın sözde takım sorumlusu Mehmet Nuri Husidur etkisiz hale getirildi.

Son dakika... Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Yıldırım -13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında; Şırnak Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin terörden arananlarda TURUNCU kategoride yer alan örgütün sözde takım sorumlusu olan İhsan Nuri kod adlı Mehmet Nuri Husidur olduğu tespit edildi.

Son dakika... Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi

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