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16.06.2020 - 14:07 | | DHA

Son dakika... Uçuş fobisi yüzünden nefes alamadı, corona virüs sanıldı!

Almanya’nın Düsseldorf kentinden Adana'ya gitmek üzere kalkış için hazırlanan SunExpress uçağında, nefes almada sıkıntı yaşayan yolcuda Covid-19 olduğundan şüphelenildi. Yolcuya yapılan testin negatif çıktığı, uçuş fobisi nedeniyle kapılar kapandığında strese bağlı nefes problemi yaşadığı kaydedildi.

Son dakika... Uçuş fobisi yüzünden nefes alamadı, corona virüs sanıldı!

Almanya'nın Düsseldorf kentinden 15 Haziran günü Adana'ya gitmek üzere kalkış için hazırlanan, XQ783 uçuş numaralı SunExpress uçağında bir yolcu, nefes almada sıkıntı yaşayınca uçuş ekibinden yardım istedi. Kurallar gereği uçaktan indirilerek, sağlık görevlilerince muayene edilen yolcuya yapılan Covid-19 testi yapıldı. Sonucu negatif çıkan yolcunun, uçuş fobisi nedeniyle kapılar kapandığında strese bağlı nefes problemi yaşadığı belirtildi.

Hava yolu şirketi SunExpress'ten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Düsseldorf - Adana uçuşumuz, rahatsızlanan yolcumuza kabin ekiplerimiz tarafından gerekli müdahalenin yapılması ve yolcumuzun bagajlarının indirilmesinin ardından gecikmeli olarak gerçekleşmiştir" denildi. Havayolunun, misafirlerinin ve uçuş ekiplerinin sağlıklı ve emniyetli seyahati için ulusal ve uluslararası sağlık ve havacılık otoriteleri ile işbirliği içinde gerekli tüm önlemleri aldığı kaydedilen açıklamada, tüm uçuşlarında yolcularına ve uçuş ekiplerine maske ile seyahat etme zorunluluğu getirildiğini, teması azaltmak adına kabin içi hizmetlerin de bu doğrultuda güncellendiği belirtildi. Bunlara ek olarak, SunExpress uçaklarında düzenli olarak uluslararası otoriteler tarafından etkisi kanıtlanmış dezenfeksiyon işlemleri uygulandığı belirtilen açıklamada, "Tüm uçaklarda ameliyathanelerde kullanılan HEPA filtreleme sistemi mevcuttur ve bu filtreler, corona virüs de dahil olmak üzere bilinen tüm virüslere karşı yüzde 99,9'luk bir başarı oranı ile uçak içindeki havayı her üç dakikada bir sürekli temizlemektedir."

 

Başhekim İliklerden: Kurallara uyulmazsa Van'da 2'nci dalga yaşanabilirVAN'da koronavirüs tedbirlerine uyulmayıp, gizli taziyelerle toplanılması ve dışarıdan gelen vatandaşların da karantina kurallarını hiçe sayması nedeniyle vaka sayısı 600'ü buldu. Kentte vaka sayısının artması endişe yaratırken, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ümit Haluk İliklerden, "Sosyal izolasyon, maske kullanımı ve hijyen kuralına uyulmazsa, Van 2'nci büyük dalgayı yaşayacak diye düşünüyorum" dedi.
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