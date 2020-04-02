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02.04.2020 - 13:53 | | DHA

Son dakika... Umreden dönmüştü! Corona virüse yenildi

Gelen son dakika haberine göre, Mardin'de corona virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitiren Nuri Ercan (66) ile Rıdvan Kaya (70) son yolculuklarına uğurlandı.

Son dakika... Umreden dönmüştü! Corona virüse yenildi

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı verilerine göre 34 corona virüs vakasının tespit edildiği Mardin'de, 2 kişi yaşamını yitirdi. Bir süre önce umreden dönen Nuri Ercan, 1 hafta önce corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından Mardin Devlet Hastanesi'nde gözlem altına alındı. Hastanede tedavisi süren Ercan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

Son dakika... Umreden dönmüştü Corona virüse yenildi

Corona virüs testi pozitif çıkan merkez Artuklu ilçesinde yaşayan Rıdvan Kaya da bir süre önce tedaviye alındı. Kaya, dün gece saatlerinde tedavi gördüğü Mardin Devlet Hastanesi'nde yaşam mücadelesini yitirdi. Ercan ve Kaya’nın, Mardin'de özel kıyafet giyen görevliler tarafından toprağa verildikleri öğrenildi. Corona virüsten hayatını kaybeden Ercan ve Kaya'nın yakınları da gözlem altına alındı.

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