MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Bu yıl üniversiteler açılacak mı?
ABONE OL
04.11.2020 - 16:08 |

Son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Bu yıl üniversiteler açılacak mı?

Üniversiteler ne zaman açılacak? Milyonlarca öğrenci merakla bu sorunun yanıtını bekliyor. MEB'in sınıfları kademeli olarak yüz yüze eğitime geçirmesinin ardından üniversite öğrencileri üniversitelerin bu yıl yüz yüze eğitime geçip geçmeyeceğini merak ediyor. Peki, üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili son dakika açıklamaları neler?

Son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Bu yıl üniversiteler açılacak mı?

Son dakika haberleri: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler bu yıl yüz yüze eğitime geçecek mi? Öğrencilerin merakla bekliği sorunun yanıtı için Bakan Koca ve Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda açıklamada bulunmuştu. Peki, Covid-19 salgını nedeniyle uzaktan eğitim yapan üniversiteler ne zaman açılacak?

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Üniversiteler özellikle MEB okullarının bu dönemde açılmasıyla birlikte seyrini görmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki haftalar açılan sınıflarla ilgili salgındaki gelişim ve o yaş grubunda enfeksiyon oranlarının ne olduğunu görerek ona göre bir karar veya öneri söz konusu olacak. Önümüzdeki dönem tabii ki okullar açılmış olacak ama bu pandeminin seyrine göre kademeli olacak.

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI? CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

Üniversitelerin yeni akademik yılının, hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, koronavirüs salgını sebebiyle bir hayli zor şartlarda yürütülüyor olsa da akademik eğitimin kesintisiz devam etmesinin önemini vurguladı.

Uzaktan eğitim tecrübesinin değerli olduğunu ancak örgün eğitimin yerini tutmayacağını belirten Erdoğan, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Vali Ali Yerlikaya İstanbul için alınan yeni kararları açıkladıİstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Ali Yerlikaya, “Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 60 yaş üstü çalışanlar, hamileler, kronik rahatsızlığı olanlar, 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadınlar ise evden çalışabilecek. Sanayi kesiminde çalışanların sabah saat 07.00'de mesaiye başlaması kararı alındı” dedi
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kamyonun çarptığı 2 kurt telef oldu

Kamyonun çarptığı 2 kurt telef oldu

Bunu sakın yapmayın! Kovulma sebebi...

Bunu sakın yapmayın! Kovulma sebebi...

Nefesler tutuldu! Hakan Çelik son durumu aktardı

Nefesler tutuldu! Hakan Çelik son durumu aktardı

Bursa'da adliye önü karıştı! Çok sayıda yaralı var

Bursa'da adliye önü karıştı! Çok sayıda yaralı var

Sıradaki Haber