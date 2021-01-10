Yunus Emre Mahallesi 6422 Sokak'taki apart dairesinde yalnÄ±z yaÅŸayan Pamukkale Ãœniversitesi Ã¶ÄŸrencisi Aleyna YurtkÃ¶lesi'nden haber alamayan yakÄ±nlarÄ±, dÃ¼n durumu polise bildirdi. Eve gelen polis ekipleri, kapÄ±yÄ± Ã§ilingir yardÄ±mÄ±yla aÃ§Ä±p, girdikleri evde YurtkÃ¶lesi'ni yataÄŸÄ±nda hareketsiz yatarken buldu. SaÄŸlÄ±k ekibinin yaptÄ±ÄŸÄ± kontrolde, YurtkÃ¶lesi'nin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi. Polis ekibi, evde detaylÄ± inceleme yaptÄ±, Ã§evredeki gÃ¼venlik kameralarÄ±nÄ±n kayÄ±tlarÄ±nÄ± kontrol etti. VÃ¼cudunda yara ya da darp izine rastlanmayan Aleyna YurtkÃ¶lesi'nin cansÄ±z bedeni otopsi yapÄ±lmak Ã¼zere Pamukkale Ãœniversitesi Hastanesi Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

BOYNUNDAKÄ° DÃ–VME ELE VERDÄ°

YurtkÃ¶lesi'nin otopsisinde, boÄŸulmaya baÄŸlÄ± olarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi belirlendi. Polis ekipleri, apartmanÄ±n Ã§evresindeki gÃ¼venlik kameralarÄ±nÄ± inceledi. KayÄ±tlarda, yÃ¼zÃ¼nÃ¼ maskeyle kapatan ÅŸÃ¼pheli bir kiÅŸinin binaya girip, Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti. YapÄ±lan incelemede, bu kiÅŸinin boynunda arapÃ§a yazÄ±lÄ± bir dÃ¶vme bulunduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. ÅžÃ¼phelinin, YurtkÃ¶lesi'nin eski sevgilisi Ä°ran uyruklu Shayan Kheyrian olduÄŸu belirlendi. ÅžÃ¼pheli Kheyrian, polis tarafÄ±ndan kaldÄ±ÄŸÄ± evde yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

POLÄ°STE Ä°TÄ°RAF ETTÄ°

Kheyrian, polisteki ifadesinde YurtkÃ¶lesi'nin eski sevgilisi olduÄŸunu, bir sÃ¼re Ã¶nce ayrÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ±, barÄ±ÅŸmak iÃ§in eve gittiÄŸini sÃ¶yledi. Kheyrian, YurtkÃ¶lesi'nin barÄ±ÅŸmak istememesi Ã¼zerine Ã§Ä±kan tartÄ±ÅŸma sonucu, boÄŸazÄ±nÄ± sÄ±karak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ itiraf etti. Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen Kheyrian, tutuklandÄ±.

ALEYNA MANÄ°SAâ€™DA TOPRAÄžA VERÄ°LDÄ°

Ãœniversite Ã¶ÄŸrencisi 23 yaÅŸÄ±ndaki Aleyna YurtkÃ¶lesi, memleketi Manisaâ€™da topraÄŸa verildi.

Talihsiz genÃ§ kÄ±z, bugÃ¼n Manisaâ€™nÄ±n Åžehzadeler ilÃ§esi Yusuf Sedat AltÄ±ntaÅŸ Camii'nde Ã¶ÄŸle namazÄ±nÄ± mÃ¼teakip kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan KÄ±rtÄ±k MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda gÃ¶zyaÅŸlarÄ±yla topraÄŸa verildi. Korona virÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda sÄ±nÄ±rlÄ± sayÄ±da katÄ±lÄ±mÄ±n olduÄŸu cenaze namazÄ±nda anne Zekiye ve baba Mehmet YurkÃ¶lesi gÃ¼Ã§lÃ¼kle ayakta durdu.

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