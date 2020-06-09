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09.06.2020 - 18:00 | | İHA

Son dakika... Uşak'ta bir polis memuru otomobilinde ölü bulundu

Uşak'ta trafik polisi olarak görev yapan Murat Erişken, otomobilinde başından vurulmuş halde bulundu. Polis memurunun intihar ettiği ihtimali üzerinde durulduğu aktarıldı.

Son dakika... Uşak'ta bir polis memuru otomobilinde ölü bulundu

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesinde görev yapan 20 yıllık polis memuru Murat Erişken (44), evinin altındaki kapalı otoparkta, ölü olarak bulundu. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Erişken'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Son dakika... Uşakta bir polis memuru otomobilinde ölü bulundu

Savcının incelemesinin ardından polis Murat Erişken'in cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurunun intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

 

 

 

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