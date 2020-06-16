Son dakika... Uzmanlardan corona virüs için uyarı: Tehlikeli günler gelebilir

Prof. Dr. Necmettin Ünal şu uyarılarda bulundu:

Aylardır sayılar üzerinden yorum yapıyoruz. Toplumdaki yaygınlığını değerlendirmek zorundayız ve bu yaygınlık giderek artıyor. Yüzde 21'lerden yüzde 1.6'ya kadar düştü ilk önce. Halkımız 83 milyonda 1400 hasta ne ki diye düşünüyor sanırım. Dünyadaki ve Türkiye'deki büyük boyutu göstermemiz gerekiyor. Çok tehlikeli günler gelebilir.



Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın açıklamaları şöyle:

Normalde tek günlük verinin çok bir önemi yok. Son 5 günün verilerindeki vaka sayısında bir artış var. Günlük sayılarda çok artış olması korkutmuyor. Ama iyileşen sayı bunun altında seyrederse bu bizi düşündürür. Vakada artış bekliyorduk. Artışlara göre yeni tedbirlerle müdahale edeceksiniz. Maske ve mesafeye uyan insanların sayısı yüzde 90'larda olmalı. 65 yaş üstünü ve kronik hastalığı olanları iyi koruyabilmemiz lazım. Bizim sağlık altyapımızda bir sorun yok. Bizim sorunumuz şu halk maske ve mesafe kurallarına uymuyor.











Prof. Dr. İlyas Dökmetaş'ın açıklamaları şöyle:



İnsanların hiçbir yaptırım olmaksızın kul hakkı yememek için bu tedbirlere uyması gerekiyor. Biz bu işlemleri ya gönüllü yapacağız, ya gönüllü yapacağız.