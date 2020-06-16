MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Uzmanlardan corona virüs için uyarı: Tehlikeli günler gelebilir
ABONE OL
16.06.2020 - 20:45 |

Son dakika... Uzmanlardan corona virüs için uyarı: Tehlikeli günler gelebilir

Prof. Dr. İlyas Dökmetaş ve Prof. Dr. Necmettin Ünal ve Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, CNN TÜRK ekranlarında corona virüsteki son durumu değerlendirdi.

Son dakika... Uzmanlardan corona virüs için uyarı: Tehlikeli günler gelebilir

Prof. Dr. Necmettin Ünal şu uyarılarda bulundu:

Aylardır sayılar üzerinden yorum yapıyoruz. Toplumdaki yaygınlığını değerlendirmek zorundayız ve bu yaygınlık giderek artıyor. Yüzde 21'lerden yüzde 1.6'ya kadar düştü ilk önce. Halkımız 83 milyonda 1400 hasta ne ki diye düşünüyor sanırım. Dünyadaki ve Türkiye'deki büyük boyutu göstermemiz gerekiyor. Çok tehlikeli günler gelebilir.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın açıklamaları şöyle:

Normalde tek günlük verinin çok bir önemi yok. Son 5 günün verilerindeki vaka sayısında bir artış var. Günlük sayılarda çok artış olması korkutmuyor. Ama iyileşen sayı bunun altında seyrederse bu bizi düşündürür. Vakada artış bekliyorduk. Artışlara göre yeni tedbirlerle müdahale edeceksiniz. Maske ve mesafeye uyan insanların sayısı yüzde 90'larda olmalı. 65 yaş üstünü ve kronik hastalığı olanları iyi koruyabilmemiz lazım.  Bizim sağlık altyapımızda bir sorun yok. Bizim sorunumuz şu halk maske ve mesafe kurallarına uymuyor.


Son dakika... Uzmanlardan corona virüs için uyarı: Tehlikeli günler gelebilir



Prof. Dr. İlyas Dökmetaş'ın açıklamaları şöyle:

İnsanların hiçbir yaptırım olmaksızın kul hakkı yememek için bu tedbirlere uyması gerekiyor. Biz bu işlemleri ya gönüllü yapacağız, ya gönüllü yapacağız.

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (16 Haziran 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu açıkladı. Türkiye'nin son 24 saatlik corona virüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 1467 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 181 bin 298, can kaybı 4 bin 842 oldu. Son 24 saatte 1015 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 153 bin 379 oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şanlıurfa'da 1 mahalle, 1 çiftlik ile 19 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da 1 mahalle, 1 çiftlik ile 19 bina karantinaya alındı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

Minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1'ağır 8 yaralı

Minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1'ağır 8 yaralı 

Sıradaki Haber