Son dakika! Vali açıkladı... Vaka sayısı 10 günde vaka sayısı 3 kat arttı

Bolu’da, korona virüsle mücadele kapsamında maske takma zorunluluğuna uymayanlara yönelik olarak Pazartesi günü itibariyle şehrin yoğun yerlerinde denetimler artırıldı. Polis ekiplerinin yaya ve ekip otolarıyla yaptıkları uygulamalarda Pazartesi ve Salı günü toplam 86 kişiye yaklaşık 83 bin lira para cezası kesildi.

Korona virüsle mücadele hakkında bilgi vererek vakalarının son 10 gün içinde 3 kat arttığını belirten Bolu Valisi Ahmet Ümit, “Korona virüsle mücadelede başa dönülmemesi için kurallara uyulması gerekiyor. Ülke genelinde vakaların en yüksek olduğu zamanlarda bile bizde şuandaki kadar pozitif vaka yoktu ama şuan ciddi bir pozitif vaka artışı var. Son 10 gün içerisinde eskiye göre pozitif vakalar 3 kat arttı” dedi.