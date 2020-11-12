Son dakika... Valilikler peş peşe açıkladı! Yasaklandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu toplantısında koronavirüs salgınının kentteki seyrinin anlık olarak takip edilerek hasta ve temaslı kişi, ağır hasta, entübe, vefat sayılarının değerlendirildiği, bu doğrultuda 65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içinde saat 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmamalarına dair kısıtlamaya gidilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, kararı ihlal edenler hakkında adli ve idari işlem yapılacağı kaydedildi.



YALOVA



Valilik'ten yapılan açıklamada, Vali Vekili Mehmet Bahattin Atçı başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldığı bildirildi.

Salgının seyrine bağlı olarak 12 Kasım 2020 tarihinden itibaren 65 yaş üstü vatandaşların 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verildiği belirtildi.

Ayrıca, 16 Haziran 2020 tarihinde il genelinde maske takma zorunluluğu getirildiği hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ancak son zamanlarda özellikle vatandaşlarımızın kalabalık şekilde bulunduğu, bulunabileceği cadde, sokak, park ve bahçeler gibi yerlerde sigara içme bahanesiyle bazı kişilerin maskelerini çıkardıkları, aşağıya indirdikleri, doğru şekilde kullanmadıkları görülmektedir. Bu nedenle, 12 Kasım 2020 tarihinden itibaren 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanı ve çevresi, Yalova merkez minibüs durakları, şehirler arası otobüs terminali, kapalı pazar yeri, Gazipaşa, Yalı, Rıhtım, İstanbul, Cumhuriyet, Sefabey, Mimar Sinan, İstiklal, Fatih, İsmet Acar, Spor, Marmara, Turan Koçal, Mesire Yolu, Ali Şener, Yaşar Kuş, Rahmi Üstel, Eski Bursa, Radar, Plevne, Gazi Osman Paşa, Kemer Köprü, Tuna, Kazım Patıl, Şehit Bihicarettin, Akdeniz ve Şehit Murat Peltek caddeleri ile Şahin Sokak ve Şehit Ömer Faydalı Bulvarı ile bağlantılı sokaklarda açık alanda sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir. Alınan tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."



ELAZIĞ

Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent merkezi ve ilçelerdeki işlek cadde ve sokaklar ile otobüs duraklarında sigara içilmesi yasaklandı, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Erkaya Yırık başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı.

Söz konusu kararlar doğrultusunda maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin etmek amacıyla kent merkezinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Gazi, Vali Fahribey ve Hürriyet caddeleri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Ahmet Aytar Meydanı, Kültür Park ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içilmesi yasaklandı.

Ayrıca 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafeye uymak ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkmalarına, bu saatler dışında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildi.

Alınan kararların eksiksiz bir şekilde uygulanması için kent merkezi ve ilçelerde ilgili tüm kurumların gereken hassasiyeti göstermesi, denetimlerin kolluk kuvvetleri ya da sigara denetim ekiplerince yapılması, aykırılık durumunda 900 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Tedbirlere uymayanlar hakkında konusu suç teşkil eden davranışlarla ilgili de adli süreç başlatılmasına karar verildi.