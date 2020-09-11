MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Valilik açıkladı! Mesai saatleri değişti
ABONE OL
11.09.2020 - 14:23 | | DHA

Son dakika... Valilik açıkladı! Mesai saatleri değişti

Gelen son dakika haberine göre Ankara Valiliği, 'kontrollü sosyal hayat' kapsamında salgının bulaş hızının kontrol altına alınması amacıyla mesai düzenlemesine gitti. Valiliğe bağlı kurumlarda 4 farklı mesai saati uygulanacak.

Son dakika... Valilik açıkladı! Mesai saatleri değişti

Son dakika haberine göre Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Covid-19 salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu çalışanlarına yönelik ilave tedbirleri içeren 26 Ağustos tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara 'uzaktan çalışma', 'dönüşümlü çalışma' gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği esasının getirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bu kapsamda Valiliğimize bağlı kurumların çalışma saatlerinde bazı değişikliklere gidildi. Değişiklikle kontrollü sosyal hayat çerçevesinde insan yoğunluğunun azaltılması ve böylece salgının bulaş hızının kontrol altına alınması hedeflendi. Alınan kararla ilgili kurumların mesai saatleri; 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 şeklinde dört farklı şekilde uygulanacaktır" denildi.

Son dakika... Valilik açıkladı Mesai saatleri değişti

Son dakika... Valilik açıkladı Mesai saatleri değişti

Son dakika... Valilik açıkladı Mesai saatleri değişti

Son dakika... Valilik açıkladı Mesai saatleri değişti




240 bin dolarını dolandırıcılara kaptırdıİstanbul'da telefon dolandırıcıların son kurbanı makine mühendisi N.D. adlı kadın oldu. N.D.'nin dolandırıcılara verdiği 240 bin dolar seri numaları sayesinde bulunurken 3  kişi tutuklandı. Dolandırıcıların parayı altına çevirerek bir kuyumcunun firmasına kıymetli kargo olarak gönderildiği tespit edildi. N.D,'nin parasıyla çevrilen 3 külçe altının yanı sıra, dolandırıcılıktan elde edildiğine yönelik şüphe bulunan birer kiloluk 9 külçe altının da gönderilenler arasında olduğu saptandı. İstanbul polisi, Şanlıurfa polisiyle temasa geçerek kargo ile gönderilen 681 bin dolar değerinde birer kiloluk 12 külçe altına el koydurdu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

KPSS ortaöğretim başvuruları başladı mı? Ne zaman yapılacak?

KPSS ortaöğretim başvuruları başladı mı? Ne zaman yapılacak?

Memur, işçi, engelli herkesi kapsıyor! Belli oldu o para ödenecek...

Memur, işçi, engelli herkesi kapsıyor! Belli oldu o para ödenecek...

11 Eylül 2001'de neler yaşandı, 19 yılda neler değişti?

11 Eylül 2001'de neler yaşandı, 19 yılda neler değişti?

Rektör Özkan: Herkesin başına gelen benim de başıma geldi

Rektör Özkan: Herkesin başına gelen benim de başıma geldi

Sıradaki Haber