Son dakika: Valilik duyurdu! Yeni corona kararları peş peşe geliyor

Konya Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karara göre, salgının kontrol altında tutulması ve yayılımının durdurulması amacıyla kafe, restoran, lokanta, çay bahçesi gibi işletmelerde ikramlı-ikramsız düğün, sünnet düğünü, nikah, nişan, kına, çetnevir, doğum günü gibi organizasyonlar yasaklandı.

Ayrıca toplu olarak yapılacak doğum günü kutlamaları, hasta ziyaretleri, mevlit programları, aile ve akraba toplantıları, gün gezmeleri, okul gezileri, kamu kurum ve kuruluşları ile dernek, oda, kulüp ve vatandaşlarca düzenlenecek her türlü sosyal içerikli kahvaltı ve yemek etkinlikleri, tanışma ve kaynaşma programları, kermes etkinlikleri gibi kalabalık oluşumuna sebebiyet verecek organizasyonlar da yasaklandı.

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi.

YALOVA

Yalova Valiliğince, Covid-19 salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla uygulanacak kamuda esnek mesai esasları belirlendi. Buna göre kamuda çalışan personel 1 gün çalışıp, 1 gün idari izinli sayılacak.

Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, kamu kurumlarında esnek modelinin uygulamaya geçtiğini açıkladı. Kamuda esnek çalışma modeli hayata geçerken, uygulamanın 1 gün çalışma, 1 gün idari izin şekilde yapılmasına karar verildi. Yalova Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, kamu kurumlarında uygulanacak esnek çalışma modeliyle ilgili bir araya gelerek karar aldı. Alınan karar şu şekilde açıklandı:

"İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 28.08.2020 günü Vali Muammer EROL başkanlığında 26.08.2020 tarih ve 31225 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2020/11 nolu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi gündemi ile toplanarak;

İlimizde risk altında bulunan grupları korumak ve Covid-19 salgınının yayılımını azaltmak amacı ile 01.09.2020 tarihinden itibaren çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın ilimizde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında aşağıdaki kriterlere bağlı kalınarak Kurum ve Kuruluşların üst yöneticisi tarafından onaylanan esnek çalışma modelinin Valilik Makam Olur'u ile uygulamaya geçilmesine,

Bu esnek çalışma uygulamasından kurum amirleri ve birim yöneticilerinin hariç tutulmasına, Uygulamaya personel bazında yapılacak değerlendirme sonucu karar verilmesine,

Uygulamanın 1 gün çalışma 1 gün idari izin şeklinde yapılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir."