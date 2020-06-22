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22.06.2020 - 10:04 | | DHA

Son dakika... Valizden kaçak servet çıktı!

Gelen bir son dakika haberine göre, Adana’da, uygulamada durdurulan otobüste, yolcu valizinden piyasa değeri 47 bin lira olan 1580 paket gümrük kaçağı elektronik sigara kiti ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Sarıçam ilçesi yolundaki uygulama noktasında, şüphe üzerine yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekiplerin yaptığı arama sonucu otobüs yolcularından birinin valizinde, piyasa değeri 47 bin lira olan 1580 paket gümrük kaçağı elektronik sigara kiti bulundu. ​ Gözaltına alınan M.E., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. M.E., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da yolcunun valizinden kaçak 'servet' çıktıGelen bir son dakika haberine göre, Adana'da otobüsü durduran polis, bir yolucunun valizinde piyasa değeri 47 bin lira olan kaçak elektronik sigara ele geçirdi.
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