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08.07.2020 - 12:56 | | AA

Son dakika... Van Gölü'nde 1 kiÅŸinin daha cansÄ±z bedeni bulundu!

Gelen bir son dakika haberine gÃ¶re, Van'da, 27 Haziran'da gÃ¶le aÃ§Ä±larak kaybolan tekneyi aramaÂ  Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda 1 kiÅŸinin daha cesedine ulaÅŸÄ±ldÄ±.

Son dakika... Van Gölü'nde 1 kiÅŸinin daha cansÄ±z bedeni bulundu!

GevaÅŸ ilÃ§esine baÄŸlÄ± AltÄ±nsaÃ§ Mahallesi'nden Van GÃ¶lÃ¼'ne aÃ§Ä±lan ve birÂ  daha haber alÄ±namayan teknenin bulunabilmesi iÃ§in arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±Â  devam ediyor.Â 

Van GÃ¶lÃ¼ yÃ¼zeyinde, hava ve karadan Jandarma, Su AltÄ± Arama KurtarmaÂ  (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, AFAD, UMKE ve saÄŸlÄ±kÂ  ekipleri, 4 sonar ve 4 ROW cihazÄ±yla kaybolan tekneyi arama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±Â  yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.

Bu Ã§erÃ§evede yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucu GevaÅŸ-Tatvan arasÄ±ndaki bÃ¶lgedeÂ  yabancÄ± uyruklu olduÄŸu deÄŸerlendirilen 1 kiÅŸinin daha cesedi bulundu.

BÃ¶ylece arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda ulaÅŸÄ±lan ceset sayÄ±sÄ± 13'e yÃ¼kseldi.

OLAYÂ

GevaÅŸ ilÃ§esine baÄŸlÄ± AltÄ±nsaÃ§ Mahallesi'nde tekneleriyle 27 Haziran'daÂ  Van GÃ¶lÃ¼'ne aÃ§Ä±lan Sedat ve Medeni AkbaÅŸ'tan uzun sÃ¼re haber alÄ±namamasÄ± Ã¼zerineÂ  mahalle muhtarÄ± gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine kayÄ±p ihbarÄ±nda bulunmuÅŸtu.

Bunun Ã¼zerine gece gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼ termal kameralÄ± helikopter, Ä°HA ve botlarlaÂ  gÃ¶l ve Ã§evresinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len arama teknenin izine rastlanmamÄ±ÅŸtÄ±. SoruÅŸturmaÂ  kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 5 kiÅŸi tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.

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