GevaÅŸ ilÃ§esine baÄŸlÄ± AltÄ±nsaÃ§ Mahallesi'nden Van GÃ¶lÃ¼'ne aÃ§Ä±lan ve birÂ daha haber alÄ±namayan teknenin bulunabilmesi iÃ§in arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±Â devam ediyor.Â

Van GÃ¶lÃ¼ yÃ¼zeyinde, hava ve karadan Jandarma, Su AltÄ± Arama KurtarmaÂ (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, AFAD, UMKE ve saÄŸlÄ±kÂ ekipleri, 4 sonar ve 4 ROW cihazÄ±yla kaybolan tekneyi arama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±Â yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.

Bu Ã§erÃ§evede yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucu GevaÅŸ-Tatvan arasÄ±ndaki bÃ¶lgedeÂ yabancÄ± uyruklu olduÄŸu deÄŸerlendirilen 1 kiÅŸinin daha cesedi bulundu.

BÃ¶ylece arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda ulaÅŸÄ±lan ceset sayÄ±sÄ± 13'e yÃ¼kseldi.

OLAYÂ

GevaÅŸ ilÃ§esine baÄŸlÄ± AltÄ±nsaÃ§ Mahallesi'nde tekneleriyle 27 Haziran'daÂ Van GÃ¶lÃ¼'ne aÃ§Ä±lan Sedat ve Medeni AkbaÅŸ'tan uzun sÃ¼re haber alÄ±namamasÄ± Ã¼zerineÂ mahalle muhtarÄ± gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine kayÄ±p ihbarÄ±nda bulunmuÅŸtu.

Bunun Ã¼zerine gece gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼ termal kameralÄ± helikopter, Ä°HA ve botlarlaÂ gÃ¶l ve Ã§evresinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len arama teknenin izine rastlanmamÄ±ÅŸtÄ±. SoruÅŸturmaÂ kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 5 kiÅŸi tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.

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