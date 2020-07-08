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08.07.2020 - 15:14 | | DHA-AA

Son dakika... Van Gölü'nde batan göçmen teknesinin yeri tespit edildi

Gelen son dakika haberine göre, Van göçmenlerin içinde olduğu batık teknenin yeri tespit edildi. Tekne ve cenazelerin çıkartılması için gerekli çalışmalar başlatıldı. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada batan tekne ile ilgili 'Van Gölü’nde yasadışı düzensiz göçmenleri taşırken batan teknenin yeri, arama-kurtarma çalışmalarına katılan Deniz Kuvvetlerimize ait “Birinci Sınıf Dalgıç” özel ihtisaslı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timimiz tarafından 14.30 sularında 107 metre derinlikte tespit edildi' denildi.

Son dakika... Van Gölü'nde batan göçmen teknesinin yeri tespit edildi
Van Gölü'nde batan tekneden ilk görüntü!
Van Gölü'nde batan tekneden ilk görüntü!
Van Gölü'nde batan tekneden ilk görüntü!
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Son dakika haberine göre, Van'da 27 Haziran'da göle açılan ve kaybolduğu ihbarı üzerine arama çalışmalarına başlanan teknenin yeri tespit edildi. Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açılan ve bir daha haber alınamayan teknenin bulunması için sabah saatlerinden itibaren arama çalışmalarına devam edildi.

Son dakika... Van Gölünde batan göçmen teknesinin yeri tespit edildi

Van Gölü yüzeyinde, havadan ve karadan 45 kişilik Jandarma İç Güvenlik Timi, JAK, Sahil Güvenlik, Emniyet Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri çalışma yürüttü. Deniz Kuvvetlerinden bir ekip ile Milli Savunma Bakanlığınca İstanbul'dan gönderilen 6 kişilik SAK timinin de destek verdiği çalışmalarda, 4 sonar ve 4 ROW cihazıyla suyun altı tarandı.

Ekipler tarafından 10 gün süren çalışmalar sonucu teknenin yeri tespit edilerek çıkarılması için çalışma başlatıldı. Valilikten yapılan açıklamada, "Van Gölü'nde batan teknenin yeri tespit edilmiştir. Tekne, Çarpanak açıklarında 106,5 metre derinlikte bulunmuştur. Tekne ve cenazelerin çıkarılması için gerekli çalışmalara başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Son dakika... Van Gölünde batan göçmen teknesinin yeri tespit edildi

13 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde tekneleriyle 27 Haziran'da Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına ait gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ile çevresinde yürütülen arama çalışmalarında yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 13 kişinin cesedi bulunmuş ancak teknenin izine rastlanmamıştı. Olayın ardından gözaltına alınan 5 kişi tutuklanmıştı.

Babunu kovalamak isterken 4 katlı binadan yere çakıldıKenya'da çatıdaki babun nedeniyle bölgedekilerin çığlık attığını duyan bir kişi, babunu kovalamak için tırmandığı 4 katlı binadan yere düştü. O anlar kameraya yansıdı.
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