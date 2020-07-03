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03.07.2020 - 09:40 | | AA

Son dakika... Van Gölü'nde kaybolan tekneyle ilgili flaş gelişme

Son dakika haberi... Van'da, 5 gün önce göle açılan teknenin kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2'sinin işlemleri sürüyor.

Son dakika... Van Gölü'nde kaybolan tekneyle ilgili flaş gelişme

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açılan ve bir daha haber alınamayan tekneyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamda gözaltına alınan, aralarında tekneden yüzerek kıyıya çıkan Medeni Akbaş'ın da bulunduğu 6 zanlı, işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden 4'ü tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Medeni Akbaş ve 2 şüphelinin tutuklanması, birinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Şüphelilerden 2'sinin adliyedeki işlemleri ise sürüyor.

OLAY

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine emniyet ve jandarmaya ait gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ve çevresinde arama çalışması başlatılmış, 6 kişinin cesedine ulaşılmış, teknenin izine rastlanmamıştı.

Ne maske taktılar, ne de sosyal mesafe kuralına uydular!Asker uğurlama eğlencesinde el ele halay çeken yüzlerce kişi pes dedirtti. Uzmanlar, “Müzikten duyamadıkları için yüksek tonda konuşma, şarkı söylemeleri ağızdan çıkan virüs miktarını artırıyor. Böyle giderse eski tedbirler geri gelir” uyarısı yaptı.
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