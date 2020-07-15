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15.07.2020 - 16:54 | | İHA

Son dakika... Van Gölü'ndeki tekne faciasından bir acı haber daha!

Gelen bir son dakika haberine göre, Van Gölü’nde kaçak göçmenleri taşırken batan ve Çarpanak Adası açıklarında 106.5 metre derinlikte tespit edilen tekneden 1 cesedin daha çıkarılmasıyla hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 37’ye yükseldi.

Son dakika... Van Gölü'ndeki tekne faciasından bir acı haber daha!

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş için yapılan kayıp ihbarının ardından Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak jandarma ekiplerine teslim edilmişti. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu değerlendirilen teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatılmıştı. Van Jandarma Sualtı Timi, JAK Sualtı Timi, Deniz Kuvvetleri ROW Timi ve Sahil Güvenlik ROW Timi’nin katıldığı çalışmalarda, Çarpanak Adası açıklarında 106.5 metre derinlikte tespit edilen teknedeki cesetler ROW cihazıyla çıkarılmaya devam ediyor. Şimdiye kadar kaçak göçmenlere ait olduğu değerlendirilen 14 ceset su yüzeyinde bulunurken, 22 ceset ise tekneden çıkarılmıştı. Bugün devam eden çalışmalar sonucunda 1 cesedin daha çıkarılmasıyla toplam ulaşılan ceset sayısı 37 oldu.

Gölde yürütülen çalışmalara yarın devam etmek üzere ara verildi.

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