MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Van Valiliği'nden kaybolan tekne ile ilgili açıklama: Yabancı uyruklu 5 kişinin cesedine ulaşıldı
ABONE OL
30.06.2020 - 18:27 | | AA

Son dakika... Van Valiliği'nden kaybolan tekne ile ilgili açıklama: Yabancı uyruklu 5 kişinin cesedine ulaşıldı

Gelen son dakika haberine göre; Van'da, 3 gün önce göle açılan bir teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 5 kişinin cesedine ulaşıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden 27 Haziran Cumartesi saat 22.00 sularında kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan 2 kişiden uzun süre haber alınamaması üzerine kayıp ihbarının yapıldığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca havadan ve karadan tüm imkanların seferber edilerek arama-tarama faaliyeti başlatıldığı bildirilen açıklamada, söz konusu çalışmalar sonucunda şu ana kadar yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 5 kişinin cesedine ulaşıldığı aktarıldı.

Son dakika... Van Valiliğinden kaybolan tekne ile ilgili açıklama: Yabancı uyruklu 5 kişinin cesedine ulaşıldı



Açıklamada, bölgede havadan ve gölden arama çalışmalarının tüm imkanlar seferber edilerek çok yönlü devam ettiği vurgulandı.



Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika... Van Gölü'nde göçmen teknesinin battığı ihbarı, ekipleri harekete geçirdi!

 

Bingöl'de maske takmak artık zorunluBingöl'de corona virüs tedbirleri kapsamında kent genelinde 2 Temmuz gününden itibaren maske takma zorunluluğu getirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakan Albayrak hakkında ahlaksız paylaşım yapan sosyal medya kullanıcısı gözaltına alındı

Bakan Albayrak hakkında ahlaksız paylaşım yapan sosyal medya kullanıcısı gözaltına alındı

Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor... Uzatıldı!

Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor... Uzatıldı!

Üç hesap hatası yapıyoruz! Hiç iyi değil...

Üç hesap hatası yapıyoruz! Hiç iyi değil...

Korku dolu anlar! Onlarca koyun sele kapılarak öldü

Korku dolu anlar! Onlarca koyun sele kapılarak öldü

Sıradaki Haber