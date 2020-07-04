Son dakika... Van'da batan tekneden kötü haber geldi! Ölü sayısı 8'e yükseldi

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açılan ve bir daha haber alınamayan teknenin bulunabilmesi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, JAK timleri, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri, Van Gölü'nün tamamında havadan ve sudan çalışma yürütüyor.

Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucu Bitlis'e bağlı Reşadiye köye açıklarında 1 kişinin daha cesedine ulaşıldı.

Böylece arama çalışmalarında ulaşılan ceset sayısı 8'ye yükseldi.

ARAMA ÇALIŞMALARINA DENİZ KUVVETLERİ'NDEN DE EKİP KATILIYOR

Van Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü’ne açılan Sedat Akbaş ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarma ekiplerine teslim edildi.

Medeni Akbaş’ın verdiği bilgiler üzerine başlayan, içinde Sedat Akbaş ile yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu kayıp tekneyi arama çalışmaları ise günlerdir sürüyor.

Şimdiye kadar yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 7 kişinin cesedi gölden çıkarılırken, olayla ilgili 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ü tutuklandı.



’16 KİŞİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR’



Jandarmanın yanı sıra yolcu taşımacılığında kullanılan tekneler ile AFAD'ın bir bot ve 5 personelle destek verdiği arama çalışmalarıyla ilgili Van Valiliği açıklama yaptı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan bir ekibin de 'Yatay Sonar' ve 'ROW' cihazlarıyla çalışmalara dahil olacağı belirtilen açıklamada, "Bölgede arama tarama faaliyetleri havadan, karadan ve gölden çok yönlü bir şekilde devam ediyor, bugün itibariyle Deniz Kuvvetlerinden bir ekip daha 'Yatay Sonar' ve 'ROW' cihazlarıyla çalışmalara dahil olacaktır.

Konu ile alakalı kolluk görevlilerince yapılan çalışmalarda şu ana kadar; 4 kişi tutuklandı, 3 kişi gözaltında, 2 kişi adli kontrolle ve 6 kişi ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.16 kişinin yakalanmasına dair çalışmalar sürüyor" denildi