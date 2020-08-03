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03.08.2020 - 18:00 | | İHA

Son dakika... Van'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Van-Özalp karayolunda kontrolden çıkan kamyonetin metrelerce takla attığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Son dakika... Van'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Özalp yolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kapalı kasa kamyonet, Van'dan Özalp ilçesine seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yol kenarında bulunan ağaçlara çarparak metrelerce takla attı.

Kazada Adem Yıldız ve Yavuz Işık isimli vatandaşlar olay yerinde hayatını kaybetti. Aralarında çocukların olduğu ve yaralanan 5 kişi, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Van'daki değişik hastanelere kaldırıldı. Kazadan hemen sonra bölgeye çok sayıda polis ve jandarma sevk edildi. Olası başka bir kazaya sebebiyet vermemek için bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Son dakika... Vanda feci kaza Ölü ve yaralılar var

Kazada hayatını kaybeden 2 kişi, olay yerine gelen Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından ilk incelemeleri yapıldıktan sonra Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracı ile Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Kaza yapan araç, jandarma olay yeri incelme ekiplerinin inceleme sonrası olay yerinden kaldırılacak. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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