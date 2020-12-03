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03.12.2020 - 09:32 | | DHA

Son dakika... Van'da kaydedilen görüntülerle ilgili Valilik'ten açıklama geldi!

Van Valiliği'nden, kentte alkolün etkisiyle kendisine yola attığı görüntüler sosyal medyada paylaşılan kadının polise başvurarak, görüntüleri çekip, sosyal medyadan paylaşanlar ile paylaşıma yorum yapan kişilerden şikayetçi olduğu belirtildi.

Van Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Sosyal Medya üzerinden 'Van’da uyuşturucu madde kullanımı gençleri zehirlemeye devam ediyor' başlıklı video paylaşılmıştır. Sosyal medya üzerinden paylaşılan videodaki S.Ö. isimli kadın şahıs, 2 Aralık 2020 günü 2 Nisan Şehit Nihat Akbaş Polis Merkezi Amirliği'ne müracaat ederek, sosyal medya üzerinden yayınlanan görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu belirtmiştir. S.Ö. 1 Aralık 2020 günü saat 01.00 sıralarında alkollü olduğunu, alkolün etkisiyle kendisini yola attığını, akabinde taksiye binerek konakladığı otele gittiğini ifade etmiştir. Bu zamana kadar kesinlikle uyuşturucu ve uyarıcı herhangi bir madde kullanmadığını, kendisinden habersiz görüntülerini çeken, paylaşan ve sosyal medya üzerinden kötü yorumlarda bulunan şahıs ve şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan etmiştir. Olayla ilgili 'Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi' suçundan tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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