MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika haberleri | Van'da peş peşe depremler! Depremlerin büyüklüğü...
ABONE OL
17.02.2020 - 23:25 |

Son dakika haberleri | Van'da peş peşe depremler! Depremlerin büyüklüğü...

Gelen son dakika bilgisine göre Van'ın Tuşba ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı. Öte yandan dün Türkiye-İran sınırında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van'da da hissedilmişti.

Son dakika haberleri | Van'da peş peşe depremler! Depremlerin büyüklüğü...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, Van'ın Tusba ilçesi, 4,1 büyüklüğünde bir deprem ile sallandı.

Deprem saat 23.16'da yerin 10 kilometre altında meydana geldi.

2 DAKİKA SONRA BİR SARSINTI DAHA!

Depremden 2 dakika sonra ise Tuşba bu kez 3,7 büyüklüğünde bir deprem ile sallandı.

 

 

 

Feci kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybettiBitlis'in Tatvan ilçesinde TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | O ilimizde eğitime kar engeli

Son dakika | O ilimizde eğitime kar engeli

O parayı toplu olarak geri alabilirsiniz!

O parayı toplu olarak geri alabilirsiniz!

Komşunuzun binası da güvenli mi?

Komşunuzun binası da güvenli mi?

Serenay'ın cool imajı büyük darbe aldı!

Serenay'ın cool imajı büyük darbe aldı!

Sıradaki Haber