Son dakika haberleri | Van'da peş peşe depremler! Depremlerin büyüklüğü...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, Van'ın Tusba ilçesi, 4,1 büyüklüğünde bir deprem ile sallandı.

Deprem saat 23.16'da yerin 10 kilometre altında meydana geldi.

2 DAKİKA SONRA BİR SARSINTI DAHA!

Depremden 2 dakika sonra ise Tuşba bu kez 3,7 büyüklüğünde bir deprem ile sallandı.