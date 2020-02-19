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19.02.2020 - 11:35 |

Son dakika! Van'da korkutan deprem! Depremin büyüklüğü...

Gelen bir son dakika bilgisine göre; Van - Çaldıran'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika! Van'da korkutan deprem! Depremin büyüklüğü...

Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika verilerine göre; Van'da saat 11.19'da merkez üssü Çaldıran olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Depremin derinliği 5 kilometre olarak açıklandı.

Şoka sokan kaza... Arka camdan içeriye girdiDiyarbakır’da hızla ilerleyen bir araç, caddenin karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle başı aracın ön camın içine girip ardından havada takla atan talihsiz kadın, aynı aracın arka camından içeri girdi. Ağır yaralanan kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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