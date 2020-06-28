Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ã‡atak kÄ±rsalÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda 3 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. 3 terÃ¶ristin, 8 Haziranâ€™da Belbuka yaylasÄ±nda yol inÅŸaatÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§ilere yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen ve 2 iÅŸÃ§inin ÅŸehit, 8 iÅŸÃ§inin ise yaralandÄ±ÄŸÄ± terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n failleri olduÄŸu belirtildi.



BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ä°Ã§ gÃ¼venlik operasyonlarÄ± kapsamÄ±nda; Van Ã‡atak kÄ±rsalÄ±nda, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± Polis Ã–zel Harekat (PÃ–H) ve Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± Jandarma Ã–zel Harekat (JÃ–H) ve jandarma komando birliklerince mÃ¼ÅŸterek gerÃ§ekleÅŸtirilen hava destekli operasyonda, 3 terÃ¶rist, silahlarÄ±yla birlikte etkisiz hale getirilmiÅŸtir. Etkisiz hale getirilen terÃ¶ristlerin, 8 Haziran'da Belbuka yaylasÄ±nda yol yapÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapan iÅŸÃ§ileri taÅŸÄ±yan servis aracÄ±nÄ±n geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yla dÃ¼zenlenen ve 2 iÅŸÃ§inin ÅŸehit olduÄŸu saldÄ±rÄ±nÄ±n faillerinden olduÄŸu tespit edilmiÅŸtir" denildi.