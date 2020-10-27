Son dakika... Van'da sigara içmek yasaklandı!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı illerde kamuya açık alanlarda sigara ve tütün mamullerinin kullanımı yasaklanırken, Van’da da yeni bir karar alındı.

Van Valiliği'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 26 Ekim 2020 tarihinde yeni bir karar aldığı belirtildi. Açıklamada, “İlimiz sınırları içerisinde kurulan pazar yerlerinde sigara, tütün ve tütün mamullerinin tüketilmesine izin verilmeyecektir” denildi.

SİGARA YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?

Kahramanmaraş

Ordu

Giresun

Kastamonu

Denizli

Kütahya

Erzincan