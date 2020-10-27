MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Van'da sigara içmek yasaklandı!
ABONE OL
27.10.2020 - 10:32 |

Son dakika... Van'da sigara içmek yasaklandı!

Van’da koronavirüs tedbirleri kapsamında pazar yerlerinde sigara, tütün ve tütün mamullerinin tüketilmesi yasaklandı.

Son dakika... Van'da sigara içmek yasaklandı!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı illerde kamuya açık alanlarda sigara ve tütün mamullerinin kullanımı yasaklanırken, Van’da da yeni bir karar alındı.

Van Valiliği'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 26 Ekim 2020 tarihinde yeni bir karar aldığı belirtildi. Açıklamada, “İlimiz sınırları içerisinde kurulan pazar yerlerinde sigara, tütün ve tütün mamullerinin tüketilmesine izin verilmeyecektir” denildi.

SİGARA YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?

Kahramanmaraş

Ordu

Giresun

Kastamonu

Denizli

Kütahya

Erzincan

    Iğdır'da tartışma kavgaya dönüştüIğdır’da, iki grup arasında başlayan ve nedeni bilinmeyen tartışma kavgaya dönüştü.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstanbul'da şok eden manzara! Ben koronaya da inanmıyorum

    İstanbul'da şok eden manzara! Ben koronaya da inanmıyorum

    Borcu olana iyi haber! Peşin ödeyenden faiz alınmıyor

    Borcu olana iyi haber! Peşin ödeyenden faiz alınmıyor

    Kış dönemi için Covid-19 uyarısı: "Kalın giyinin, odanızı havalandırın"

    Kış dönemi için Covid-19 uyarısı: "Kalın giyinin, odanızı havalandırın"

    Sefaköy D-100'de otobüste yangını

    Sefaköy D-100'de otobüste yangını

    Sıradaki Haber