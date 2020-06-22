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22.06.2020 - 13:23 | | AA

Son dakika... Vergi dairesi saldırısı ile ilgili yeni gelişme!

Gelen bir son dakika haberine göre, Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Ek Binası'na 1 Şubat  2018'de terör örgütü PKK/KCK mensuplarınca gerçekleştirilen bombalı terör  saldırısına ilişkin 51 sanıklı davanın gerekçeli kararı açıklandı.

Son dakika... Vergi dairesi saldırısı ile ilgili yeni gelişme!

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Bahtiyar Çolak ile üye hakimler  Yıldıray Kaya ve Harun Yaşar'ın imzasının bulunduğu kararda, mahkemenin 12 Mart  2020'de verdiği hükmün gerekçeleri yer aldı.

Davaya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan  iddianameye atıf yapılan kararda, 20 Ocak 2018'de Türk Silahlı Kuvvetlerince  Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör unsurlarına karşı başlatılan Zeytin Dalı  Harekatı sonrası terör örgütüne müzahir internet sitelerinden, operasyonların  durdurulması yönünde yayınlar yapılmaya başlandığı, örgütün üst yöneticilerinden  de harekatın sekteye uğratılması yönünde terör örgütü mensuplarına talimatlar  iletilmeye çalışıldığı hatırlatıldı.

Örgüt mensuplarınca daha önceden yerleştirilen patlayıcının, 1 Şubat  2018 saat 20.00 sıralarında Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Ek Binası'nda infilak  ettiği aktarılan kararda, Barış Subaşi ve Furkan Güzel isimli vatandaşların  yaralandığı, vergi dairesinin ilk iki katının tamamen kullanılmaz hale geldiği,  çevredeki araçlar ile ev ve iş yerlerinde de maddi hasar oluştuğu anlatıldı.

SÜREÇ DETAYLARIYLA KARARDA YER ALDI

Kararda, patlayıcının temini ve terör saldırısına giden süreç  detaylarıyla yer aldı.

Buna göre, saldırının planlayıcısı ve davanın firari sanığı olan Alan  Chıkhmous'un, PKK/KCK Terör Örgütü'nün Suriye'deki kolu YPG'nin yapılanmalarından  olan HAT yapılanması ile benzerlikler gösteren YAT içerisinde silahlı olarak  faaliyet yürüttüğü ve "Ebu Serdar" kod adını kullandığı tespit edildi.

Chıkhmous, 16 Kasım 2017'de Suriye'den yasa dışı yollarla getirilen  patlayıcıları sanıklar Mahmoud Atıyye, Mohammad Sheıkh Nahhal ve Abduljawad  Almousa ile birlikte Şanlıurfa'ya giderek teslim aldı. Buradan da Mahmoud  Atıyye'nin kullandığı kiralık araç ile Aksaray Ortaköy'deki Amina Chıkhmous ve  beraat eden sanık Abdulselem Alp'ın ikametinde saklanmasını sağladı.

Ayrıca söz konusu teröristler, Şanlıurfa'dan Aksaray'a patlayıcıları  taşırken öncü bir araç kullanarak olası jandarma-polis çevirmesine karşı tedbir  aldı.

Saldırıyı gerçekleştiren terörist Ersen Ertogan'ı Mersin'de saklayan  kişi de yine Alan Chıkhmous'tu.

Chıkhmous, saldırı öncesi 18 Ocak 2018'de Atıyye ve Ertogan ile  birlikte olay yerinde keşif yapmak amacıyla Ankara'ya geldi. 30 Ocak'ta da  patlayıcı maddelerin saklandığı Aksaray'daki eve saldırgan Ertogan'ı götürdü.  Patlamanın ardından Ertogan'ı Ankara'dan Mersin'e getirmeleri için araç temin  eden kişi yine Chıkhmous'tu.

Saldırının ardından terörist Ertogan'ı Mersin'de karşılayan Chıkhmous,  Şanlıurfa'ya götürmesi için Ali Anadeni'ye de talimat veren kişiydi.

SALDIRI 31 OCAK'TA YAPILACAKTI

Mahkemenin gerekçeli kararına göre, eli kanlı PKK/KCK terör örgütü,  saldırı tarihini 31 Ocak 2018 olarak belirledi. Örgütün bu tarihi seçmiş  olmasının sebebi vergi ödemelerinin son günü olması nedeniyle mesainin saat  19.00'a kadar uzatılmış olması ve yaklaşık 120 kişinin çalıştığı kurumda iş çıkış  saatlerinde yapılacak saldırıyla daha fazla kişiye zarar verilebilecek olması  olarak kaydedildi.

PKK/KCK'nın saldırı emri üzerine 18 Ocak'ta Alan Chıkmous, Ersen  Ertogan ve Mahmoud Atıyye'nin Ankara'ya geldikleri, geceyi Mahmoud Atıyye'nin  akrabası olan beraat eden sanıklardan Omar Helli'nin ikametinde geçirdikleri,  Atıyye ve Ertogan'ın 19 Ocak'ta olay yerinde keşif yaptıkları anlatıldı.

Terörist Ertogan'ın eylem tarihi olarak belirlenen 31 Ocak saat  18.59'da içerisinde bomba bulunan valizle olay yerine geldiği ancak bombanın  patlamaması üzerine olay yerinden ayrıldığı, ertesi gün 1 Şubat'ta tekrar Anadolu  İhtisas Vergi Dairesi'ne gelerek eylemi gerçekleştirdiği ifade edildi.

Terör eylemi sonrası Şanlıurfa'ya gitmeye çalışan, Osmaniye'deki polis  çevirmesinde ihtara rağmen araçtan inmeyen Ertogan'ın, uyuşturucu aldığı ve  öldüğü aktarıldı.

Olay sonrasında da PKK/KCK'ya müzahir internet sitelerinde Ertogan'ın  örgütte kullandığı kod adı ve sözde özgeçmişine yer verilerek "şehit" olduğu  yönünde propaganda amaçlı yayınlar yapıldığı belirtildi.

HÜKÜM

Yapılan yargılama sonucu Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Mart  2020'de hükmünü açıkladı.

Buna göre, sanıklardan Mahmoud Atıyye "devletin birliğini ve ülke  bütünlüğünü bozmak suçuna yardım"dan 15 yıl, patlamada yaralanan iki kişiye  ilişkin "kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs"ten 30 yıl, "terör faaliyeti  çerçevesinde izinsiz patlayıcı madde nakletmek" suçundan da 8 yıl 4 ay olmak  üzere toplam 53 yıl 4 ay hapse mahkum edildi.

Sanıklardan Amina Chıkhmous, Mohammed Sheikh Nahhal ve Abduljawad  Almousa "terör örgütüne silah sağlama" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapse  çarptırılırken, Chıkhmous'un tutukluluğunun devamına, Nahhal ve Almousa hakkında  yakalama emri çıkarılmasına karar verildi.

Sanık Ali Anadeni (Gassan oğlu) "silahlı terör örgütü üyesi olmak"  suçundan 8 yıl 9 ay hapse mahkum edildi ve hakkında yakalama emri çıkarılması  kararlaştırıldı.

Sanık Reşad Kokan "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve  isteyerek yardım" suçundan 5 yıl, Endam Gül aynı suçtan 3 yıl 9 ay, Muhammed  Eldibo ise "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapse  çarptırıldı.

Haklarında kesin ve inandırıcı delil bulunmayan sanıklar Abdulmecit  Mungan, Necah Mungan, Omar Helli, Abdulselem Alp, Mehmet Kokan ve Hüssan  Aldabo'nun da beraatları kararlaştırıldı.

Mahkeme PKK/KCK'nın yöneticisi konumundaki firari sanıklar Zübeyir  Aydar, Remzi Kartal, Mehmet Sait Sürer, Sabriye İlgün, Filiz Duman, Layika  Gültekin, Hülya Oran, Süleyman Şahin, Gülüzar Tural, İzzettin İnan, Cemil Bayık,  Ali Haydar Kaytan, Rıza Altun, Duran Kalkan, Murat Karayılan, Engin Karaaslan,  Nuriye Kesbir, Mustafa Karasu, Muzaffer Ayata, Sabri Ok, Salman Kurtulan, Güleser  Törün, Mahmut Dora, İsmail Özden, Mehmet Tören, Ayfer Kordu, Menafi Bayazit,  Gülüşan Eksen, Elif Yıldırım, Sultan Kocabey, Salih Müslüm Muhammed, Fehman  Hüseyin, Alan Chıkhmous, Menafi Bayazit, Kevser Şaban, İbrahim oğlu Muhammed  Eldibo ve Ali Anadeny'nin dosyalarının ayrılmasına karar verildi.

 

 

 

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