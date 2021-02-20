Son dakika: Yasa dışı bahis operasyonu! 551 kişi yakalandı

Yasadışı Bahis/Siber Denetimi uygulamasında; 59 bahis oynatan şahıs hakkında 7258 Sayılı Kanun kapsamında adli işlem, 120 şahıs hakkında yasadışı bahis oynamaktan idari işlem yapıldı. 19 şahıs gözaltına alınırken, 551 aranan şahıs yakalandı.

Kumar/Oyun Makineleri uygulamasında; 7.449 işyeri ve 367 dernekte, 9 şahıs gözaltına alındı. 146 aranan şahıs yakalandı, 18 şahıs hakkında adli, 54 şahıs hakkında idari işlem uygulandı. 6 umuma açık işyeri ve derneğe de idari işlem yapıldı.

Yapılan uygulamalarda; koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili olarak, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan genelgeler ile “65 Yaş Üstü ve 20 Yaş Altı Sokağa Çıkma Yasağı, Maske Takmamak, Sosyal Mesafe Yasağına Uymamak ve Saat 21.00’dan Sonra Sokağa Çıkma Yasağı” tedbirlerine uymayan 390 şahsa idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, 2 adet tabanca, 1 adet uzun namlulu (kalaşnikof) silah, 4 adet av tüfeği, 18 adet mermi, 1 adet tombala makinesi, 10 gr eroin, 54 gr esrar maddesi, 41 adet bonzai, kumar oyun kâğıdı ile oyun pulları ele geçirildi.