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07.02.2020 - 19:23 | | AA

Son dakika! Yasa dışı bahis operasyonu! Yeni oyunculara ulaşıldı

MASAK yasa dışı bahis oynayanların ve bu kişilerin mali hareketlerinden yola çıkarak yeni oyunculara ulaştı ve hukuki işlem başlattı.

Son dakika! Yasa dışı bahis operasyonu! Yeni oyunculara ulaşıldı

AA muhabirinin MASAK yetkililerinden edindiği bilgiye göre, suç örgütlerince gelir kapısı yapılan ve giderek yaygınlaşan yasa dışı bahiste "oynayıcıların" tespiti de yapıldı.

Yasadışı bahis ve kumar sitelerine girerek bahis ve kumar oynayanlar, MASAK ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince mali hareketleri izlenerek tek tek tespit edildi.

Bu tespitler ışığında yasa dışı sitelerden bahis ve kumar oynayanlar, 5 bin ila 20 bin lira arasında değişen miktarlarda idari para cezası ile cezalandırılacak. Tespit edilen oynayıcılardan ve bu kişilerin mali hareketlerinden yola çıkarak yeni oynayıcılara da ulaşıldı. Tüm oynayıcılar için hukuki süreç başlatıldı.

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