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16.05.2020 - 15:13 | | DHA

Son dakika! Yasağa rağmen denize girdiler

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 2 kadın yasak olmasına rağmen beraberlerine aldıkları 4 çocukla denize girdi. Denize girmenin yasak olduğu hatırlatılan kadınlar, basın mensuplarına "Neden çekiyorsunuz, hemen eve gideceğiz" diyerek, tepki gösterdi.

Son dakika! Yasağa rağmen denize girdiler

Marmaris Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 3 Nisan'da, sahil yürüyüş yolları, plajlar, park, mesire yeri ve bahçelere giriş yasaklandı. Restoranların ve kafeteryaların kapalı olması, denize gidilememesi nedeniyle Marmarisliler, bugün bunaltıcı Afrika sıcağına rağmen evde kalmayı tercih etti. İlçenin ana cadde ve sokaklarında sessizlik hakim oldu.

Çalışanlar ve dolaşmaya çıkanlar ise gölge yerlerden yürümeyi tercih etti. Kentte hava sıcaklığı 39 dereceye kadar ulaştı.

Son dakika Yasağa rağmen denize girdiler

DHA'nın görüntülediği 2 kadın yanlarındaki 4 çocukla Siteler Mahallesi'nden gizlice denize girdi. Denize girmenin yasak olduğunun hatırlatılması üzerine kadınlar, "Neden çekiyorsunuz, hemen eve gideceğiz" dedi. Denizde yüzen 2 erkek ise, Uzunyalı mevkisinde öz çekim yaptı.

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının gündüz 37-40 derece, nem oranının ise yüzde 60 ile 65 arasında olduğunu belirtti.

Son dakika Yasağa rağmen denize girdiler

 

 

Bakan Soylu, Cizre Jandarma Taktik İHA Birlik Komutanlığı’nın açılışında konuştuİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cudi, Gabar, Besta, Kel Mehmet ve bütün bu alanın ortaya koyduğu sonuç bizim için önemli. Son tespitimize göre bu bölgede 134 terörist var. Bu yıl bizim için başka bir yıl. Bu yıl Gabar'da, Cudi'de, Besta'da, Kel Mehmet'te, aynı zamanda Kato bölgesinde ya olacağız ya öleceğiz. Kararımız bu, 2020 yılının ötesine bu alanı bırakmayacağız." dedi.
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