Son dakika! Yasak getirilen 31 şehirle beraber 5 ilde mecburi karantina... Arada kaldılar

Yeni Şafak'ın haberine göre; Türkiye'de 30 büyükşehire ve Zonguldak iline giriş çıkış yasağı getirildi.

Corona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler genişletildi. Alınan yeni kararları kamuoyuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 büyükşehir ile akciğer hastalıklarının yoğun olarak görüldüğü Zonguldak'a giriş çıkışların 15 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.

31 şehrin dışında zorunlu olarak 5 il daha listeye kendiliğinden eklendi.

Bu iller ise yasak getirilen büyükşehirlerin çevrelediği 5 il:

'Yalova, Karaman, Osmaniye, Kilis ve Adıyaman.'

4 BÜYÜK ŞEHRİN ORTASINDA KALAN OSMANİYE’YE DE GİRİŞ ÇIKIŞ YAPILAMIYOR

Corona virüsü tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışlar yasaklanan 30 büyükşehir arasında yer almamasına rağmen giriş ve çıkışların yasaklandığı 4 büyükşehirin arasında kalan Osmaniye ilinde coğrafi konumu nedeniyle giriş çıkışlar yasaklanmış oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından canlı yayında açıklanan yeni Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehre ve Zonguldak iline araç giriş çıkışları yasaklanmıştı. İç İşleri Bakanlığınca gönderilen genelgeye göre giriş ve çıkışları yasaklanan büyük şehirlerde il sınırında polis ve jandarma tarafından uygulama yapılarak önlem alındı. Kuzeyinde Kahramanmaraş, güneyinde Hatay, doğusunda Gaziantep,batısında ise Adana Büyükşehir Belediyesi olan Osmaniye ili, giriş ve çıkışları yasaklanan komşu illerin ortasında kaldığından dolayı yasak kapsamı alanında kaldı. Osmaniye’de kolluk kuvvetleri il sınırı giriş ve çıkışlarında önlem alarak diğer komşu şehirlerden gelen olup olmadığı yönünde tedbir aldı.

YALOVA'DA DA GİRİŞ- ÇIKIŞ YASAĞI UYGULANIYOR

Yurt genelinde 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 Mart tarihi itibarıyla uygulanmaya başlanan şehre giriş ve çıkış yasağı, coğrafi konumundan dolayı kara ve deniz yoluyla 3 büyükşehir ile bağlantısı bulunan Yalova'da da uygulanmaya başladı. Yalova Valisi Muammer Erol, her türlü tedbiri aldıklarına işaret ederek yasağa ilişkin vatandaşlara seslendi ve hassasiyetli davranmak zorunda olduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 büyükşehir ile birlikte Zonguldak’ın şehir giriş ve çıkışlarının kapatılmasını açıklamasının ardından İstanbul, Kocaeli, Bursa illeri arasında kalan Yalova’da coğrafi konumundan dolayı karantinaya alındı. Şehrin giriş ve çıkışına kontrol noktaları kuruldu. Görev yapan polis ve jandarma ekipleri, seyahat izin belgesi olmayanların kente girişlerine izin vermedi. Sürücüler ile yolcuların ateşlerinin de ölçüldüğü kontrolde ikametgahları kentte olanların girişlerine izin verildi. Vatandaşlara evde kalmaları yönünde uyarılar yapıldı.

Yalova Valisi Muammer Erol, İl Pandemi Kurulu’nun aldığı önlemleri Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Yalova Valisi Erol, büyükşehirlerde uygulanan tedbirlerin aynısını gerçekleştirdiklerini belirterek, “Cumhurbaşkanımızın açıklamasının akabinde İçişleri Bakanlığımızdan gelen genelge doğrultusunda alınan tedbirler Yalova’nın etrafındaki komşu illerinin tamamının büyükşehir olması nedeniyle büyükşehirlerde alınan tedbirlere paralel ve onlar doğrultusunda tedbirlerimizi aldık. Yalova’nın kendi özel durumundan kaynaklanan başka hususları da değerlendirdik. İl Hıfzıssıhha ve pandemi kurullarında genel maksadımız olan sıfır temas ve maksimum hijyen ve herkesin kendi OHAL’ini ilan etmesi ile üretim ve tedarik zincirinin aksamaması konusunda önlemlerimizi aldık. Yalova olarak büyükşehirlerimiz için alınan tedbirlere tam ortada bulunduğumuz için haliyle uyma zorunluluğu var. Büyükşehirlere giriş- çıkışa izin verip, büyükşehirlerde bu yasağı uygulamak zorunda olan çalışanları zora sokmak gibi bir durumumuz olamaz. Dolayısıyla biz de diğer şehirler gibi bu giriş- çıkış yasağının kontrolü noktasında hassasiyet göstermek zorundayız” ifadelerini kullandı.