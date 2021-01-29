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29.01.2021 - 15:32 | | DHA

Son dakika! Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın koronavirüsten yaşamını yitirdi

Gelen bir son dakika haberine göre; Koronavirüs tedavisi gören Hatay Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın hayatını kaybetti.

Son dakika! Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın koronavirüsten yaşamını yitirdi

Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, yaklaşık 1 ay önce çeşitli semptomlar görülmesi üzerine koronavirüs testi yaptırdı. Testi pozitif çıkan Sayın, durumu ağırlaşınca Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. 6 Ocak’ta Ankara’da bir hastaneye sevk edilenMustafa Sayın, doktorların tüm çabasına karşın bugün yaşamını yitirdi.

EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASIYDI

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, AA muhabirine, tedavisi Ankara'da süren Sayın'ın acı haberini öğle saatlerinde aldıklarını söyledi.

Çok büyük üzüntü duyduklarını belirten Çelik, Sayın'ın yakınlarına ve hemşehrilerine başsağlığı dileğinde bulundu.

2019 Mahalli İdareler Seçimine AK Parti'den girerek Yayladığı Belediye Başkanı olan Sayın, evli ve 3 çocuk babasıydı.

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