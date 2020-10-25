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25.10.2020 - 14:24 | | İHA

Son dakika... Yemek siparişi getiren kuryenin mesajıyla hayatının şokunu yaşadı!

Gelen son dakika haberine göre; Denizli'de internet üzerinden yemek siparişi veren genç adam, kendisine yemek getiren kuryeden gelen mesajla şoka uğradı. Kuryenin 'sen gey misin?' mesajlarıyla tacize uğradığını söyleyen genç, işletmeden şikayetçi oldu.

Son dakika... Yemek siparişi getiren kuryenin mesajıyla hayatının şokunu yaşadı!

Merkezefendi ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki üniversite öğrencisi B.M., internet üzerinden bir restorandan yemek siparişi verdi. Siparişi getiren kuryenin adresi bulamayınca mesaj attığı genç, kuryeye cep telefonu üzerinden adresini gönderdi. Adrese ulaşan yemek kuryecisi, üniversite öğrencine siparişi teslim etti.

Son dakika... Yemek siparişi getiren kuryenin mesajıyla hayatının şokunu yaşadı


"SEN GEY MİSİN?"

İddiaya göre siparişin üzerinden 3 saat geçtikten sonra B.M.'ye kuryeden bir mesaj geldi. Cep telefonuna gelen "Selam, sen gey misin?" şeklindeki mesajla genç bir anda şaşkına döndü. Olayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran B.M., "Siparişimden 3 saat sonra alakasız bir zamanda, 'Selam, sen gey misin?' şeklinde bir mesaj atarak cinsel tacizde bulundu. Bu kabul edilebilecek, hafife alınacak, geçiştirilecek bir durum değil. Mesajın ardından sipariş verdiğim işletmeyi arayarak olayı anlattım ve kendilerini mahkemeye vereceğimi söyledim. Şikayetçi olacağımı belirttiğimde ise kurye mesaj atarak özür diledi" diyerek kızgınlığını dile getirdi.

 

Son dakika... Yemek siparişi getiren kuryenin mesajıyla hayatının şokunu yaşadı

 

"SİPARİŞ GÖTÜRDÜĞÜM KİŞİYE SULANMAM"

Kurye, gencin şikayetçi olmaması için gönderdiği mesajlarda ise, "Bugün ne oldu anlamadım, kusura bakmayın. Annemle birlikte çalışıyorum yani özür dilerim kardeşim, ben sipariş götürdüğüm kişiye asla sulanmam. Allah yukarıda şahittir, kardeşim kusura bakma özür dilerim. Hatamızı telafi ederiz kardeşim, kusura bakma. Biz daha yeniyiz, ne olur bizi şikayet etmeyin kardeşim" ifadelerine yer verdi.Yaşadığı olayın şokunu üzerinden atamayan genç, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı karakola giderek mesajları gönderen kuryeden ve işletmeden şikayetçi oldu.

Son dakika... Yemek siparişi getiren kuryenin mesajıyla hayatının şokunu yaşadı

Son dakika... Yemek siparişi getiren kuryenin mesajıyla hayatının şokunu yaşadı

 

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