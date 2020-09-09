Son dakika... Yeni corona virüs kararı! 81 ile gönderildi

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığınca, vali, kaymakam, belediye başkanı, muhtar ve kolluk birimlerinin katılımıyla ülke genelinde yarın Kovid-19 tedbirlerinin denetleneceği bildirildi. İçişleri Bakanlığı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yarın yapılacak denetimlerle ilgili 81 İl valiliğine genelge gönderdi.

Genelgede, salgının son günlerdeki yayılım seyri göz önünde bulundurulduğunda, hayatın her alanında mevcut tedbirlere uyulmasının öneminin bir kez daha ortaya çıktığı vurgulandı. Bu kapsamda, koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için yarın tüm il ve ilçelerde, valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy/mahalle muhtarları, meslek odaları, genel kolluk birimleri (polis, jandarma, sahil güvenlik) ve özel kolluk görevlilerinin (zabıta, özel güvenlik vb.) katılımıyla oluşturulan ekipler tarafından "sağlık için hepimiz için" mottosu ile yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde genel denetimler gerçekleştirileceği belirtildi.

VATANDAŞLARIN YOĞUN OLDUĞU YERLERDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Denetimlerin, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu başta şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile lokanta, kafe, restoranlar gibi yeme-içme ve eğlence yerleri olmak üzere, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikah yapılan yerler, berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, otogarlar, ticari taksiler, taksi durakları, park/piknik alanları, lunapark/tematik parklar ve plajlar, cadde ve sokaklar gibi yaşam alanlarını kapsayacak şekilde planlanacağı kaydedildi. Denetim ekiplerinin, her bir iş kolu ya da mekanın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il/ilçe müdürlükleri vb.) köy/mahalle muhtarları ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde belirleneceği bildirildi.

Denetimlerde vatandaşların kalabalıklar halinde bir araya gelebildikleri nikah merasimi şeklindeki düğün, nikah, cenaze, taziye gibi etkinlikler ile plajlar, cadde ve sokaklar, park alanları gibi yerlerin temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına özellikle dikkat edileceği vurgulandı. Denetim faaliyetlerinin etkinliği ve görünürlüğünün en üst seviyede tutulacağı uygulama sırasında vatandaşlara yönelik rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verileceğinin altı çizildi.

Açıklamada, hemen giderilebilir nitelikte anlık uygulamalardan kaynaklı süreklilik taşımayan aykırılıklar için birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, iş yeri, taksi ve toplu ulaşım araçları için üçüncü ihlalde 1 gün, dördüncü ihlalde 3 gün şeklinde faaliyet durdurma cezası teklifleri mülki idare amirine iletileceği uyarısı yapıldı. Halk sağlığı açısından ciddi anlamda risk oluşturan ve süreklilik oluşturan ya da kurallara/önlemlere aykırı davranışlarda ısrar edilen aykırılıklar için ise İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenecek cezalar mülki idare amirlerince uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, vali ve kaymakamlar tarafından yerel yönetimler, genel kolluk kuvvetleri, kamu kurum ve kuruluşları, köy/mahalle muhtarları ile meslek odaları arasındaki koordinasyonun sağlanarak gerekli planlamaların yapılması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyeceğine işaret edildi.