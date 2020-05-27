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27.05.2020 - 17:26 | | DHA

Son dakika... Yol ortasında kalp krizi geçirdi, kurtarılamadı

Bir son dakika haberine göre, Bursa’nın Gemlik ilçesinde Turan Aydın (60), yol ortasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Son dakika... Yol ortasında kalp krizi geçirdi, kurtarılamadı

Olay, Gemlik ilçesindeki Büyükkumla Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Yolda yürüyen Turan Aydın, kalp krizi geçirerek aniden yere yığıldı.

Çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleye rağmen Aydın kurtarılamadı. Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Aydın'ın cesedi, kesin ölüm sebebinin anlaşılması için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

 

 

Avcılar’da plastik madde üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı.Avcılar Firuzköy'de plastik malzeme üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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