Son dakika... Youtuber Meriç İzgi gözaltına alındı!

Geçtiğimiz aylarda ikametinde 2 defa kaçak makak maymununa el konulan Meriç İzgi'nin, geçtiğimiz tarihlerde olduğu gibi yine sosyal medya hesabından bir makak maymunuyla olan görüntülerini paylaştığı tespit edince dün Sarıyer’de bulunan adresine operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda “CITES” (Nesli Tehlike Altında Olay Yabani Hayvan Ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme) kapsamında bulunduğu ve yurda kaçak olarak sokulduğu belirlenen makak maymununu ele geçiren ekipler, maymunu muhafaza altına alıp evde bulunan Meriç İzgi ile Elif Türkan E. isimli kız arkadaşını gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şahıslardan, Elif Türkan E. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamların talimatıyla serbest bırakılırken, Meriç İzgi’nin adli makamlara sevk edilmek üzere emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Muhafaza altına alınan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilen makak cinsi maymunu yeni sahiplendiği belirlenen ve daha önceki 2 operasyonu para cezasıyla atlatan İzgi, sahiplendiği maymunlarla sosyal medyada yaptığı şovlarla biliniyor.