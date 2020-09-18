Son dakika... Youtuber Meriç İzgi ile ilgili flaş karar!

Geçtiğimiz aylarda ikametinde 2 defa kaçak makak maymununa el konulan Meriç İzgi'nin geçtiğimiz tarihlerde olduğu gibi yine sosyal medya hesabından bir makak maymunuyla olan görüntülerini paylaştığı tespit edince dün Sarıyer’de bulunan adresine operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda “CITES” (Nesli Tehlike Altında Olay Yabani Hayvan Ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme) kapsamında bulunduğu ve yurda kaçak olarak sokulduğu belirlenen makak maymununu ele geçiren ekipler, maymunu muhafaza altına alıp evde bulunan Meriç İzgi ile Elif Türkan E. isimli kız arkadaşını gözaltına aldı.

3'ÜNCÜ KEZ YASADIŞI YOLLARLA MAYMUN SAHİPLENDİ

Meriç İzgi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sarıyer'deki evinde gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İzgi, bugün öğle saatlerinde polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Meriç İzgi müracaat savcılığınca alınan ifadesinin ardından adli kontrol talebi uygulanarak serbest bırakılması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. İzgi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.