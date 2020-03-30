30.03.2020 - 12:21 | | AA
Son dakika haberi: Yozgat Şehir Hastanesi'nde corona dışında hasta kabulü durduruldu
Gelen son dakika haberine göre, Yozgat Şehir Hastanesi, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında normal hasta kabulünü durdurduğunu bildirdi.
Son dakika haberine göre, Başhekimlik tarafından sosyal medyadan yapılan duyuruda, "Yozgat Valimiz Sayın Kadir Çakır tarafından alınan corona virüs tedbirleri kapsamında Yozgat Şehir Hastanemizde randevulu, randevusuz ve acil alanında normal hasta kabulü yapılmayacaktır. Hastanemizde sadece corona virüs vakalarına bakılacaktır. Corona virüs şüphesi olanlar pandemi polikliniğimizde muayene edilecektir." ifadelerine yer verildi. Duyuruda, normal poliklinik hastalarının Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde muayene edileceği belirtildi.
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