MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! Yozgat'ta belediye otobüsü devrildi! Yaralılar var
ABONE OL
19.10.2020 - 11:24 | | AA

Son dakika! Yozgat'ta belediye otobüsü devrildi! Yaralılar var

Gelen bir son dakika haberine göre; Yozgat'ın Sorgun ilçesinde belediye otobüsünün devrilmesi sonucu, 17 kişi yaralandı.

Son dakika! Yozgat'ta belediye otobüsü devrildi! Yaralılar var

Gülşehri beldesinden Sorgun'a yolcu taşıyan Ali Yüce idaresindeki 66 LM 540 plakalı otobüs, Hoşumlu Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Sürücü ile otobüsteki 16 yolcu yaralandı. Ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gülşehri Belde Belediye Başkanı Ali Ünlü, hastanede yaralıları ziyaret ederek durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Otomobilin çarptığı baba ve oğulun öldüğü kaza kameradaKonya'da kaldırımda yürürken otomobilin çarpması sonucu Bünyamin Özkan ile oğlu Ahmet Eymen’in yaşamını yitirdiği, eşi Sibel Özkan'ın ise yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bekir Coşkun kimdir, neden öldü? Gazeteci Bekir Coşkun'un hastalığı neydi, kaç yaşındaydı?

Bekir Coşkun kimdir, neden öldü? Gazeteci Bekir Coşkun'un hastalığı neydi, kaç yaşındaydı?

Memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! 5 bin 53 lira oldu...

Memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! 5 bin 53 lira oldu...

Türk ve ABD şirketinin ürettiği aşıda seri üretime geçildi

Türk ve ABD şirketinin ürettiği aşıda seri üretime geçildi

Kocası ağırlaştırılmış müebbet aldı: "Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum"

Kocası ağırlaştırılmış müebbet aldı: "Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum"

Sıradaki Haber