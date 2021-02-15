15.02.2021 - 17:08 | | DHA
Son dakika...Yüz yüze eğitim 1 gün daha ertelendi
Son dakika haberine göre, Karabük Valiliği kar yağışı nedeniyle kentte yüz yüze eğitimin 16 Şubat'ta da ertelendiği duyurdu. Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de 1 gün idari izinli sayılmasına karar verildi.
Karabük İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kar yağışı ve ulaşım alanında oluşabilecek riskleri değerlendirdi. Valilik tarafından açıklama yapıldı. Buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı 16 Şubat Salı günü yüz yüze eğitim bir gün süreyle ertelendi. Yüz yüze eğitimin ertelendiği okullarda uzaktan eğitime devam edilmesine karar verildi.
Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de 1 gün idari izinli sayılmasına karar verildi.
Yüksekova merkezine inen kurt, yiyecek aradıHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan soğuk havalar, yaban hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Dağda yiyecek bulamayan bir kurt, gündüz saatlerinde ilçe merkezine indi. Kurdun yiyecek araması, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.