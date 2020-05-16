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16.05.2020 - 13:14 | | AA

Son dakika... Zap ve Avaşin'de operasyon! Teröristler etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Avaşin Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor" denildi.

Son dakika... Zap ve Avaşin'de operasyon! Teröristler etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin Basyan bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar kararlılıkla sürüyor.

Bu kapsamda, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla 2 PKK'lı terörist tespit edildi. Teröristler, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.

Karantina bölgesinden çıkmak isteyen adama polisten güvenlik şeritli çözümAntalya’da kısmi karantinaya alınan mahallelerden birinde, karantina bölgesinden dışarıya çıkmak isteyen bir kişi polise zor anlar yaşattı. Polis, uyarıları aldırış etmeyip üzerlerine doğru gelen adamla sosyal mesafeyi koruyabilmek için karantina için çekilen güvenlik şeridini kullandı.
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