Son dakika... Zeynep'in ölümüne sebep olan şoför kendini böyle savundu!

Türkiye’de çeşitli yarışmalarda şampiyonlukları bulunan bisiklet sporcusu Zeynep Aslan (32), 14 Ekim’de İzmir-Menemen yolunda antrenman yapıyordu. Yolun bisikletçilere mahsus bölümündeydi. Ancak bir anda gelen kamyon kendisini de bisikletini de altına aldı. Zeynep olay yerinde hayatını kaybetti. Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada kamyon şoförü Aycan Yörük (46) gözaltına alındı. Yörük tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Başsavcılığın itirazı üzerine de tutuklandı.

OPERATÖRMÜŞ

Yörük’ün kamyon kullanma tecrübesi olmadığı ortaya çıktı. Yörük ifadesinde “Aslında operatörlük yapıyorum ama olay günü arkadaşımın kamyonunu almıştım. Pat diye bir ses geldi, bu ses üzerine afalladım; bisiklete sol önden çarptım. Bisiklet yolunun olduğu yerde ‘dur’ levhası var, bisiklet bunu dikkate alsaydı kaza olmazdı” diyerek hayatını kaybeden Aslan’ı suçladı. Kaza sırasında yolda seyreden kepçe ve diğer bir kamyon sürücüsü hakkında da soruşturma başlatıldı.

Bir çocuk annesi olan Zeynep Aslan, 30 Ağustos’ta Bursa’da düzenlenen Gran Fondo bisiklet yarışlarında birinci gelerek şampiyon olmuş; sevincini de “İlk yarış tecrübemde kategorimde birinci oldum” diyerek sosyal medyadan duyurmuştu.

'ÇARPARSAN ÖLÜRÜM'

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde Zeynep için düzenlenen anma töreninde Bisikletli Yaşam Platformu adına yapılan açıklamada, “Trafikteki araç sürücülerine özellikle söylüyoruz: Kullandığınız araçlar aslında bizim için bir silah, iki tonluk büyük bir tank. Bunun farkında olmalısınız, bastığınız fren veya gaz bir başkasına zarar verebilir. O yüzden ellerinizi kana bulamayınız. Bisiklet sürücüleri olarak öncelikle trafik güvenliği önlemlerinin arttırılmasını istiyoruz. Çünkü bisikletime çarparsan ölürüm” denilmişti.

HÜRRİYET