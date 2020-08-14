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14.08.2020 - 13:08 | | DHA

Son dakika! Zeytin Dalı bölgesinde 4 teröriste gözaltı

Gelen bir son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını açıkladı.

Son dakika! Zeytin Dalı bölgesinde 4 teröriste gözaltı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiklerimiz hudutlarımızın güvenliği ve Suriyeli kardeşlerimizin huzuru için kahramanca ve fedakârca görevini yapmaya devam ediyor. Zeytin Dalı bölgesinde terör saldırısı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li terörist, hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı." denildi.

 

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