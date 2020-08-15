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15.08.2020 - 12:21 | | DHA

Son dakika... Zeytin Dalı bölgesinde yakalandılar!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı. Mehmetçiklerimiz bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyecek" denildi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı, Bitlis kırsalında hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika... Zeytin Dalı bölgesinde yakalandılar!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

İç güvenlik operasyonları kapsamında; 13 Ağustos tarihinde Bitlis kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, 500 bin TL’ye kadar ödülle Gri Liste’de yer alan Ardem Ararat/Berivan kod adlı Sultan Oruç olduğu tespit edildi.

Teröristin katıldığı eylem olarak; 10.09.2018 tarihinde Bitlis kırsalında zırhlı araca yönelik EYP’li eylemi gerçekleştiren teröristlerin arasında bulunduğu belirlendi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

Marmara Denizi’nde bulunan şahıs 3 gündür yardım beklediğini söylediSon dakika haberine göre Marmara Denizi ortasında motorsuz teknesinde mahsur kalan kişi, İDO feribotunun kaptanının dikkati sayesinde kurtarıldı.
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