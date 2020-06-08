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08.06.2020 - 16:10 | | DHA

Son dakika: Zonguldak'ta dehşet anları! Zorla girdiği evde eski karısını ayağından vurup rehin aldı

Son dakika haberi... Çocuklarını göremediği iddiasıyla 11 yıl önce boşandığı eşi Aslı D.'yi(42) ayağından vurup, evinde rehin alan Ümit A.(43), Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Hüzeyfe Yücedağ ile polislerin, velayet konusunda kendisine yardımcı olunacağı yönünde söz vermeleri üzerine teslim oldu. Ümit A., gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Zonguldak'ta zorla girdiği evde boşandığı eşini ayağından vurup rehin aldı
Zonguldak'ta zorla girdiği evde boşandığı eşini ayağından vurup rehin aldı
Zonguldak'ta zorla girdiği evde boşandığı eşini ayağından vurup rehin aldı
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Olay, saat 12.00 sıralarında Kepez Mahallesi meydana geldi. İddiaya göre, çocuklarını göremediğini iddia eden Ümit A., eski eşinin yaşadığı eve gitti. Evin önünde gördüğü kızıyla eski eşi A.A.'nın evinin kapısına giden Ümit  A., zorla içeri girdi. Ümit A. eşini ve evde bulunan 3 çocuğu ile komşusunun 2 çocuğunu rehin aldı. Komşularının haber vermesiyle eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ümit A. bu sırada eski eşi A.A.'yı tabancayla ateş ederek ayağından vurdu. Polislerin iknası sonucu 5 çocuğu serbest bırakan Ümit A., sağlık ekiplerinin eve girmesine ise izin vermedi.

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Ayağından yaralı Aslı D. ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ümit A.'nın işe gitmek için durakta bekleyen kızını silah tehdidiyle eve götürüp, annesi Aslı D.'ye kapıyı açtırdığı ardından da rehin alma olayını gerçekleştirdiği öğrenildi.

Zorla girdiği evde boşandığı eşini ayağından vurup rehin aldıÇocuklarını göremediği iddiasıyla 11 yıl önce boşandığı eşi Aslı D.'yi(42) ayağından vurup, evinde rehin alan Ümit A.(43), Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Hüzeyfe Yücedağ ile polislerin, velayet konusunda kendisine yardımcı olunacağı yönünde söz vermeleri üzerine teslim oldu. Ümit A., gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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