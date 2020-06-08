Son dakika: Zonguldak'ta dehşet anları! Zorla girdiği evde eski karısını ayağından vurup rehin aldı

Olay, saat 12.00 sıralarında Kepez Mahallesi meydana geldi. İddiaya göre, çocuklarını göremediğini iddia eden Ümit A., eski eşinin yaşadığı eve gitti. Evin önünde gördüğü kızıyla eski eşi A.A.'nın evinin kapısına giden Ümit A., zorla içeri girdi. Ümit A. eşini ve evde bulunan 3 çocuğu ile komşusunun 2 çocuğunu rehin aldı. Komşularının haber vermesiyle eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ümit A. bu sırada eski eşi A.A.'yı tabancayla ateş ederek ayağından vurdu. Polislerin iknası sonucu 5 çocuğu serbest bırakan Ümit A., sağlık ekiplerinin eve girmesine ise izin vermedi.

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Ayağından yaralı Aslı D. ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ümit A.'nın işe gitmek için durakta bekleyen kızını silah tehdidiyle eve götürüp, annesi Aslı D.'ye kapıyı açtırdığı ardından da rehin alma olayını gerçekleştirdiği öğrenildi.