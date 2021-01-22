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22.01.2021 - 01:08 |

22 Ocak son depremler AFAD ve Kandilli: Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

Nerede deprem oldu? Son dakika depremler aratılıyor. Deprem bölgesinde bulunan Türkiye'de her an çeşitli büyüklükte depremler meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile vatandaşın merakını gideriyor. İşte, 22 Ocak Cuma son depremler listesi...

22 Ocak son depremler AFAD ve Kandilli: Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

Depremler Türkiye gündemini meşgul etmeyi sürdürüyor. Kandilli ve AFAD son dakika depremleri ile nerede, kaç büyüklüğünde deprem olduğunu öğrenebilirsiniz. Son olarak Kıbrıs'ta meydana gelen 5 şiddetindeki deprem, Türkiye'de de halkta korkuya neden olmuştu. 22 Ocak gününün ilk saatlerinde ise Sivas deprem ile sarsıldı. Kandilli - AFAD son depremler 22 Ocak Cuma...

DEPREM Mİ OLDU?

AFAD, 22 Ocak Cuma saat 00:42 sıralarında Sivas ili Gemerek ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Kandilli Rasathanesi ise Sivas'taki depremi 3.8 şiddetinde duyurdu. Yerin 5 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntının artçıları da sürüyor. 

AFAD SON DEPREMLER...

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Bakan Soylu'dan '1000 Şehidimiz için 1000 Su Kuyusu' kampanyasına destekİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin son 3 yılda dünyanın en çok insani yardım yapan ülkesi olduğunu belirterek, "Biz dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama buna inanıyorum ki biz dünyanın en vicdanlı ülkesiyiz, en merhametli ülkesiyiz, en merhametli milletiyiz." dedi.
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