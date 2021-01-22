22 Ocak son depremler AFAD ve Kandilli: Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

Depremler Türkiye gündemini meşgul etmeyi sürdürüyor. Kandilli ve AFAD son dakika depremleri ile nerede, kaç büyüklüğünde deprem olduğunu öğrenebilirsiniz. Son olarak Kıbrıs'ta meydana gelen 5 şiddetindeki deprem, Türkiye'de de halkta korkuya neden olmuştu. 22 Ocak gününün ilk saatlerinde ise Sivas deprem ile sarsıldı. Kandilli - AFAD son depremler 22 Ocak Cuma...

DEPREM Mİ OLDU?

AFAD, 22 Ocak Cuma saat 00:42 sıralarında Sivas ili Gemerek ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Kandilli Rasathanesi ise Sivas'taki depremi 3.8 şiddetinde duyurdu. Yerin 5 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntının artçıları da sürüyor.

AFAD SON DEPREMLER...

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