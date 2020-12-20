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20.12.2020 - 09:29 |

Son depremler: Deprem mi oldu? En son nerede ve ne zaman deprem oldu?

Türkiye güne depremlerle uyandı. İlk olarak Muğla ardından da Van'da vatandaşları paniğe sevk eden depremler yaşandı. Bu gelişmelerin ardından 'son depremler' araması gündem olurken Deprem mi oldu? En son nerede ve ne zaman deprem oldu? soruları peş peşe geliyor.

Son depremler: Deprem mi oldu? En son nerede ve ne zaman deprem oldu?

Van ve Muğla pazar gününe panikle uyandı. İlk olarak Muğla'da peş peşe 3.9 ve 3.4'lük depremler meydana geldi. Ardından Van 4.5 ile sarsıldı. İşte son depremler listesi ve Deprem mi oldu? En son nerede ve ne zaman deprem oldu? sorularının yanıtı...

SON DEPREMLER LİSTESİ

Son depremler: Deprem mi oldu En son nerede ve ne zaman deprem oldu

    Avlanmak isterken kendini vurduKocaeli’nin Gölcük ilçesinde ormanlık alanda arkadaşları ile birlikte avlanmak isteyen bir şahıs, emniyet kilidini açık unuttuğu tüfeğin yere düşerek ateş alması neticesinde yaralandı.
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