Son depremler: Deprem mi oldu? En son nerede ve ne zaman deprem oldu?

Van ve Muğla pazar gününe panikle uyandı. İlk olarak Muğla'da peş peşe 3.9 ve 3.4'lük depremler meydana geldi. Ardından Van 4.5 ile sarsıldı. İşte son depremler listesi ve Deprem mi oldu? En son nerede ve ne zaman deprem oldu? sorularının yanıtı...

SON DEPREMLER LİSTESİ