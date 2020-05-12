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12.05.2020 - 09:36 |

Son depremler neler? Deprem mi oldu? (12 Mayıs)

Dün Aydın Kuşadası'ndaki deprem bölge halkının yüreklerini ağza getirirken Akdeniz'de de peş peşe depremler yaşanmaya devam ediyor. Bugün en son Girit Adası 4.1'le sallandı. İşte 12 Mayıs'ta yaşanan son depremler...

Son depremler neler? Deprem mi oldu? (12 Mayıs)

Her gün Türkiye'de onlarca deprem meydana gelirken dün Aydın Kuşadası'ndaki deprem bayağı bir korkuttu. Bölge halkı panik yaşarken Akdeniz'de depremler durmuyor. Bugün yine Girit Adası'nda birden fazla deprem yaşandı.

SON DEPREMLER NELER?

Bugün saat 09.30 itibarıyla Türkiye'de 3'ten büyük 3 deprem meydana geldi. 3'ü de Akdeniz'de Girit Adası'ndaydı. İşte son depremler listesi...

Son depremler neler Deprem mi oldu (12 Mayıs)

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