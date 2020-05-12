Son depremler neler? Deprem mi oldu? (12 Mayıs)

Her gün Türkiye'de onlarca deprem meydana gelirken dün Aydın Kuşadası'ndaki deprem bayağı bir korkuttu. Bölge halkı panik yaşarken Akdeniz'de depremler durmuyor. Bugün yine Girit Adası'nda birden fazla deprem yaşandı.

SON DEPREMLER NELER?

Bugün saat 09.30 itibarıyla Türkiye'de 3'ten büyük 3 deprem meydana geldi. 3'ü de Akdeniz'de Girit Adası'ndaydı. İşte son depremler listesi...