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16.02.2021 - 10:24 | | AA

Son dakika... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yangın paniği!

Gelen bir son dakika haberine göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halindeki araç alev alev yandı. Araç yoldan geçen TOMA'nın müdahalesiyle söndürülürken trafik bir süre aksadı.

Alınan bilgiye göre, Avrupa'dan Anadolu Yakası'na seyir halinde olan 34 CRB 794 plakalı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Son dakika... 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde yangın paniği

Aynı istikamette seyir halinde olan polis ekipleri yangına, TOMA ile müdahale etti.

Yangın kısa sürede söndürülürken güzergahta trafik bir süre aksadı.

Son dakika... 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde yangın paniği

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